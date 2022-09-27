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Манчини догнал Сакки по количеству побед во главе сборной Италии

Манчини догнал Сакки по количеству побед во главе сборной Италии
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57-летний итальянский специалист Роберто Манчини, возглавляющий национальную команду Италии, после победы над Венгрией (2:0) в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА отметился впечатляющим статистическим достижением, сообщает Opta в «Твиттере».

Как отмечает источник, Манчини сравнялся по количеству побед у руля национальной сборной Италии с легендарным Арриго Сакки – у обоих по 34 победы, но Манчини потребовалось на это 55 матчей, а экс-наставнику «скуадры адзурры» на два матча меньше. Следующая цель Манчини – Энцо Беарзот (40 побед в 88 матчах), а рекордсменом является Витторио Поццо (63 победы в 95 матчах).

Напомним, Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года, под его руководством они выиграли чемпионат Европы – 2020, при этом не сумев пробиться на мундиаль – 2022 года в Катаре. Его контракт со сборной рассчитан до 31 июня 2026 года.

Италия обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА.

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