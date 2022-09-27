Карпин ответил на вопрос, есть ли у него желание работать в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, есть ли у него желание продолжить работу в национальной команде.
«Если ли желание работать в сборной? Если так вопрос стоит — да. Что может помешать? «А вам предложили? Нет». Ну, например. Мне некогда об этом задумываться. Мы прошлые сутки 18 часов возвращались из Киргизии, сегодня тренировка в Ростове, завтра тренировка, потом летит на Кубок в Грозный, потом летим в Петербург на матч с «Зенитом». Мне думать о том, что будет в декабре — не до этого. Вы знаете, что завтра будет? Нет. Тогда смысл думать о том, что мы не знаем и забивать голову? Она у меня забита другими вещами, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Напомним, в своём последнем матче сборная России обыграла национальную команду Киргизии.
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