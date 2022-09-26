Дебют Уткина в сборной России стал историческим. Такое достижение ещё у 12 футболистов

24 сентября сборная России провела первый матч в 2022 году. Соперником стала скромная Киргизия – 95-е место мирового рейтинга ФИФА. В составе национальной команды оказались сразу девять дебютантов: Сергей Бородин, Данил Круговой, Александр Коваленко, Роман Ежов, Даниил Хлусевич, Александр Сильянов, Артём Макарчук, Даниил Уткин и Максим Глушенков. А один из них и вовсе стал героем встречи.

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин вышел на поле во втором тайме. А на 89-й минуте хавбек воспользовался ошибкой обороны сборной Киргизии. Он выскочил к воротам соперника и с нерабочей правой ноги отправил мяч точно в угол. Этот гол принёс сборной России победу со счётом 2:1, а Уткин вписал своё имя в историю. Он стал 13-м футболистом, которому удалось забить в первом же матче за национальную команду. «Чемпионат» вспоминает остальных героев, которым покорилось это достижение.

Даниил Уткин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Дмитрий Попов

В 1992 году Дмитрий Попов выступал за московский «Спартак». Он получил приглашение в сборную России на товарищеский матч с Мексикой (2:0). Главный тренер национальной команды Павел Садырин использовал его на позиции правого защитника. Футболист вышел в основе и на 66-й минуте забил дебютный мяч, установив окончательный счёт. А ассистировал ему, кстати, Валерий Карпин. Всего же Попов провёл в национальной команде 21 матч, четырежды отличился и отдал одну результативную передачу.

Дмитрий Попов Фото: Getty Images

Игорь Симутенков

В 1994 году сборная России съездила на чемпионат мира, а по возвращении провела товарищеский матч с Австрией (3:0). Главный тренер Олег Романцев дал шанс молодому Игорю Симутенкову, которому на тот момент был 21 год. Нападающий вышел в основном составе. На 82-й минуте при счёте 2:0 национальная команда заработала пенальти. Форвард реализовал его и тут же покинул поле. За карьеру Симутенков сыграл за сборную 20 раз, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Игорь Симутенков Фото: РИА Новости

Валерий Кечинов и Мухсин Мухамадиев

Валерия Кечинова и Мухсина Мухамадиева впервые вызвали в сборную России в 1995-м. Нападающие также дебютировали при Олеге Романцеве. Они оказались в составе на матч квалификации Евро-1996 с Фарерами (3:0). Кечинов открыл в этой встрече счёт, а Мухамадиев его зафиналил. Для Мухсина эта игра так и осталась единственной в майке национальной команды. А Валерий выходил в ней на поле (2+1 в шести встречах).

Мухсин Мухамадиев и Валерий Кечинов Фото: РИА Новости

Сергей Гришин

Правый полузащитник Сергей Гришин впервые попал в сборную России в 1997 году. Главный тренер Борис Игнатьев вызвал его на матчи отбора ЧМ-1998. Дебют состоялся во встрече с Люксембургом (3:0). Гришин вышел на замену сразу после перерыва, а на 55-й минуте забил дебютный мяч за национальную команду. Всего на счету хавбека три матча в сборной, а к голу был добавлен один ассист.

Сергей Гришин Фото: ФК «Динамо» Киев

Олег Корнаухов

Левый защитник начал карьерный путь в ЦСКА, куда перешёл в 1998-м. Там его заметил главный тренер Анатолий Бышовец и вызвал Корнаухова на товарищеский матч с Бразилией. Многократные чемпионы мира спокойно переехали соперника со счётом 5:1. Однако защитник выделялся активностью в составе россиян. Олег вышел на поле на замену, отыграл 69 минут, забил гол и получил жёлтую карточку. Но после такого перформанса ни разу не появился на поле в футболке сборной.

Олег Корнаухов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Павел Погребняк

Нападающий «Томи» Павел Погребняк стремительно прогрессировал, поэтому попал в сборную России в 2006 году. Его вызвал Гус Хиддинк, собиравший состав на отбор к Евро-2008. Форвард получил приглашение на товарищеский матч с Латвией (1:0), в котором стал главным героем. Главный тренер дал нападающему всего девять минут, но за это время он успел забить и принести победу. Всего же за карьеру Погребняк сыграл за сборную 33 раза, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Павел Погребняк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фёдор Смолов

Нападающий дебютировал в составе сборной России в 2012 году. После провального Евро Фабио Капелло попробовал новых форвардов и вызвал Смолова на товарищеский матч с США (2:2). Игроку понадобилось девять минут, чтобы впервые отличиться за национальную команду. Карьера Фёдора в сборной получилась качельной: от 16+4 за 45 встреч до разочаровавшей паненки в четвертьфинале домашнего ЧМ с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Олег Шатов

Олег Шатов также дебютировал за сборную России при Капелло, только чуть позже – в феврале 2013 года. Полузащитник был вызван в национальную команду на товарищеские матчи: с Исландией (2:0) он вышел на замену сразу после перерыва при счёте 1:0, а на 66-й минуте точным ударом установил финальный счёт. По ходу всей карьеры хавбека мучали травмы, но он успел сыграть за национальную команду 28 встреч, забил два гола и отдал пять ассистов.

Олег Шатов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Головин и Алексей Миранчук

Их тоже впервые пригласил в национальную команду Фабио Капелло. В 2015-м сборная запланировала товарищеский матч с Беларусью (4:2), а хавбеки попали в заявку. Александр вышел на замену на 62-й минуте, а на 77-й забил дебютный мяч. Он стал переломным и помог сравнять счёт, а в дальнейшем – вырвать победу. Сейчас на счету полузащитника 45 матчей за сборную, пять голов и 13 ассистов. А победный мяч в той встрече забил Алексей Миранчук. К сентябрю 2022-го у него 41 встреча, шесть мячей и пять результативных передач.

Алексей Миранчук и Александр Головин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Александр Соболев

Александр Соболев вызывается в сборную России с 2019 года, Станислав Черчесов несколько раз включал игрока в окончательный список. Но нападающий получил свой шанс только в октябре 2020-го. Национальная команда проводила товарищеский матч с Швецией (1:2). Форвард вышел на поле после перерыва, активно цеплялся за мячи и на 91-й минуте всё-таки забил дебютный гол. Правда, на исход встречи он никак не повлиял. Соболев сыграл за сборную восемь раз, забил четыре гола и отдал одну передачу.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Уткин уже вписал своё имя в историю сборной России. А вот будущее национальной команды пока туманно. Следующие запланированные товарищеские матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной находятся под угрозой срыва.