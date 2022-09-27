Лукаку исключает своё возвращение в «Челси» и намерен остаться в «Интере»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, находящийся в аренде в миланском «Интере», не намерен возвращаться в английский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на желание бельгийского нападающего не влияет даже смена тренера в стане лондонцев, произошедшая недавно.

Также сообщается, что «Интер» намерен договориться с «Челси» о продлении аренды Лукаку ещё на сезон.

29-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон назад «Челси» вернул Ромелу в свою команду за € 113 млн, но бельгиец не смог закрепиться в команде и был отправлен в аренду в «Интер».

Ранее сообщалось, что у «Интера» есть возможность продлить аренду Лукаку за € 10 млн, в текущем сезоне клуб отдал за это право € 8 млн.

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