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«Челси» хочет обменять Кейта на Лукаку

«Челси» хочет обменять Кейта на Лукаку
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Лондонский «Челси» всерьёз заинтересовался в приобретении английского нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает Calciomercato.

По информации источника, главным инициатором перехода является главный тренер команды Гржм Поттер. Лондонский клуб рассматривает вариант, при котором они могли бы обменять бельгийского форварда Ромелу Лукаку на Кейна.

29-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) нападающий забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что минувшим летом «Бавария» связывалась с представителями английского форварда. При этом сам Кейн также не против присоединиться к мюнхенскому клубу.

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