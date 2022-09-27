Корниленко рассказал, как предложил форварду «Крыльев» сходить в церковь

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко вспомнил совместный поход с форвардом самарской команды Дмитрием Цыпченко в церковь.
«Если честно, не хотелось, чтобы эта история оказалась в прессе, но раз уже тогда появилось… Да, это правда. Мы с Димой достаточно много общаемся, и я видел его переживания из-за того, что долго не может забить. Как бывший нападающий знаю, что это такое. Моменты-то практически в каждой игре были — просто не мог их реализовать.
Как-то разговаривали после тренировки, и я предложил: «Дим, а давай в церковь сходим». Совершенно спонтанная идея. Мы прошлись по городу, поговорили, а потом зашли в ближайший храм. Через несколько игр он забил «Зениту». Уверен, что этот гол поможет ему в психологическом отношении», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь:
- 27 сентября 2022
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