Корниленко рассказал, как предложил форварду «Крыльев» сходить в церковь

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко вспомнил совместный поход с форвардом самарской команды Дмитрием Цыпченко в церковь.

«Если честно, не хотелось, чтобы эта история оказалась в прессе, но раз уже тогда появилось… Да, это правда. Мы с Димой достаточно много общаемся, и я видел его переживания из-за того, что долго не может забить. Как бывший нападающий знаю, что это такое. Моменты-то практически в каждой игре были — просто не мог их реализовать.



Как-то разговаривали после тренировки, и я предложил: «Дим, а давай в церковь сходим». Совершенно спонтанная идея. Мы прошлись по городу, поговорили, а потом зашли в ближайший храм. Через несколько игр он забил «Зениту». Уверен, что этот гол поможет ему в психологическом отношении», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь: