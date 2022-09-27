«Когда ему впервые нужна поддержка, многие отвернулись». Португальский тренер — о Роналду

Главный тренер клуба «Аль-Вахда» Карлуш Карвальял поделился мнением о критике в адрес португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Неблагодарность. Он один из лучших игроков всех времён, который всегда с гордостью играл за нашу сборную. И в тот момент, когда ему, возможно, впервые нужна поддержка… многие отвернулись и критикуют его. Кто знает, может быть, сегодня им не стыдно… Вперёд, Португалия, вперёд, CR7», – написал Карвальял в одной из своих соцсетей.
Сегодня, 27 сентября, сборная Португалии сыграет матч в рамках Лиги наций УЕФА с командой Испании. Встреча пройдёт в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Начало — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:
- 27 сентября 2022
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