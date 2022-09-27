Брозович выбыл на месяц из-за травмы

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Хавбек получил повреждение в стане сборной Хорватии.

Игрока заменили на 18-й минуте матча Лиги наций с Австрией, который прошёл 25 сентября и завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Златко Далича. У футболиста диагностировали надрыв мышц задней поверхности бедра. Из-за травмы Марсело пропустит около 3-4 недель. Спортсмен пропустит оба матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

29-летний Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В марте 2022 года он продлил соглашение с командой на четыре года. Вместе с миланским клубом Марсело выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.

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