Брозович выбыл на месяц из-за травмы
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Хавбек получил повреждение в стане сборной Хорватии.
Игрока заменили на 18-й минуте матча Лиги наций с Австрией, который прошёл 25 сентября и завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Златко Далича. У футболиста диагностировали надрыв мышц задней поверхности бедра. Из-за травмы Марсело пропустит около 3-4 недель. Спортсмен пропустит оба матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
29-летний Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В марте 2022 года он продлил соглашение с командой на четыре года. Вместе с миланским клубом Марсело выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.
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