Холанд пытается убедить Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассчитывает убедить бывшего партнёра по дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема продолжить карьеру в стане «горожан», сообщает CBS Sports.
По информации источника, английский клуб хочет заполучить полузащитника. Холанд и Беллингем вместе выступали за дортмундскую «Боруссию» на протяжении двух сезонов и сохранили близкие дружеские отношения после ухода норвежца в «Манчестер Сити». Холанд также хотел бы воссоединиться с бывшим товарищем по команде в английском клубе и пытается убедить Беллингема принять решение в пользу «горожан».
Ранее сообщалось, что предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Беллингема является мадридский «Реал».
Джуд Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
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