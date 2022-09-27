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«Локомотив» назначил Фадлу Давидса на пост помощника главного тренера

«Локомотив» назначил Фадлу Давидса на пост помощника главного тренера
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Бывший ассистент «Орландо Пайретс» Фадлу Давидс назначен помощником главного тренера «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьёзного представителя российского футбола. Московский «Локомотив» хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето. Я пришёл сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем», — цитирует Давидса пресс-служба клуба.

Предыдущим местом работы Давидса является южноафриканский «Орландо Пайретс», в котором он трудился на аналогичной должности с 2019 года по 30 июня 2022 года. В этом же клубе он помогал Йозефу Циннбауэру, который возглавлял клуб с 2019 по 2021 год. В карьере Давидса был и опыт работы главным тренером – чуть больше года он тренировал южноафриканский «Марицбург Юнайтед».

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