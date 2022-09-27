«Химки» — «Локомотив». Принципиальность Спартака Гогниева даст плоды

28 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Химки» — «Локомотив». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех химчан оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Химки» — «Локомотив» 28 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Химки» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Химки» — «Локомотив» (28.09.2022)

Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. На 28 сентября запланированы пять матчей группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «Арена Химки» местные «Химки» примут московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Главный арбитр — Артём Чистяков.

Ещё в позапрошлом сезоне «Локомотив» был одним из самых сильных и успешных клубов страны. По его итогам москвичи заняли третье место в чемпионате, а также выиграли Кубок России, но после ухода Юрия Сёмина они постепенно начали регрессировать и спускаться всё ниже и ниже в турнирной таблице.

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Немало вопросов накопилось к руководству железнодорожников, которое то и дело невпопад прибегало к смене наставника. За календарный год боссы красно-зелёных успели совершить целых пять перестановок на тренерском мостике. Результат — на данный момент «Локо» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, в одном пункте от переходных матчей.



За 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России железнодорожники одержали только две победы — как раз над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (5:1). Вничью сыграли с «Пари НН» (1:1), «Ростовом» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1). Поражения потерпели от «Зенита» (0:5), «Краснодара» (0:3), «Ахмата» (1:2), «Факела» (0:2) и «Спартака» (0:1).

В Кубке России успехи ненамного лучше. Сначала «Локо» уступил «Пари НН» (0:2), а затем не без нервов обыграл «Краснодар» (2:2, по пенальти 3:1). Будущее нынешнего главного тренера красно-зелёных остаётся туманным. Генеральный директор клуба из Москвы Владимир Леонченко в одном из интервью отметил, что если результатов не будет, то надо будет принимать решение.

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У «Химок» боссы не лучше. Как мы помним, команда из одноимённого города здорово начала текущий сезон под руководством Сергея Юрана. За четыре первых тура в чемпионате России потерпела только одно поражение — от «Ростова» Валерия Карпина (0:1). Также она отняла очки у «Зенита» (1:1) и одержала победы над «Пари НН» (3:0) и «Торпедо» (3:1).

Затем Юран по не совсем понятной причине был отправлен в отставку. Должность занял Николай Писарев. Под руководством нового тренера красно-чёрные потерпели три поражения подряд в чемпионате России — от «Ахмата» (1:3), «Локомотива» и «Сочи» (1:4), а также уступили «Краснодару» (0:2) в Кубке России. В итоге последовала очередная смена наставника.

На этот раз тренерский мостик занял небезызвестный Спартак Гогниев, сделавший из «Алании» самый остроатакующий и результативный клуб Первой лиги. Напомним, за 38 туров минувшего розыгрыша второго по значимости дивизиона России владикавказцы наколотили целых 75 мячей — больше всех.

Под руководством Гогниева «Химки» провели четыре матча во всех турнирах. За этот период они не одержали ни одной победы. Во встречах 7-го, 8-го и 10-го туров РПЛ химчане уступили «Оренбургу» (1:3), сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а также проиграли «Краснодару» (1:3) соответственно. В Кубке России уступили «Пари НН» (1:1, по серии пенальти 3:5).

После поражения от «Краснодара» Гогниев заявил, что не собирается отходить от собственной тактики и планирует продолжать ставить своим подопечным строго атакующий футбол. По поводу опасности стратегии он отметил, что кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Энтузиазма и смелости наставнику не занимать, но скоро ли его подопечные начнут забивать больше, чем пропускать? Пока неизвестно.

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При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.73. За 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России грядущие оппоненты пропустили на двоих целых 37 мячей (18 москвичи и 19 химчане). Думаем, как минимум по одному разу они сумеют отличиться.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Химки» — «Локомотив» 28 сентября 2022 года

«Химки» и «Локомотив» определённо друг друга стоят. Команды переживают не лучшие времена из-за рокировок своих руководителей и часто терпят поражения. Пропускают много и стабильно. Добавляем сюда любовь нынешнего наставника химчан к открытому атакующему футболу и получаем все предпосылки к голам с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.73.

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