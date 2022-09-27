Сборная Албании сыграла вничью с Исландией в матче Лиги наций УЕФА

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Албании принимала национальную команду Исландии. Встреча прошла на стадионе «Эйр Албания (Арена Комбетаре)» в Тиране (Албания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 10-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник сборной Исландии Арон Гуннарссон, после чего гости остались в меньшинстве. На 35-й минуте счёт открыл полузащитник албанской национальной команды Эрмир Леньяни. В концовке счёт сравнял исландский хавбек Микаэль Андерсон.
Сборные Исландии и Албании заняли второе и третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги В соответственно и сохранили место в лиге. В Лигу А ранее вышел Израиль, места в Лиге В лишилась национальная команда России, отстранённая от участия в международных турнирах.
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