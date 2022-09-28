Мората — о победе в матче с Португалией: Испания всегда на высоте в подобных играх

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с Португалией (1:0). Напомним, форвард стал автором единственного гола в этой встрече.
«Это был сложный матч с серьёзным соперником. Стоит лишь взглянуть на игроков, представляющих сборную Португалии. Мне понравился настрой команды. Мы боролись до конца. Мы всегда на высоте в подобных играх и готовы выкладываться на все 100%.
Теперь мы должны наилучшим образом подготовиться к будущему. Перед матчем с Португалией я немного нервничал, но успокоился, увидев, как сосредоточены и спокойны мои товарищи по сборной. У нас хорошая команда. Мы заслуживаем того, чтобы выступить в плей-офф Лиги наций», — приводит слова Мораты Mundo Deportivo со ссылкой на Teledeporte.
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