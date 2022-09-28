Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мората — о победе в матче с Португалией: Испания всегда на высоте в подобных играх

Мората — о победе в матче с Португалией: Испания всегда на высоте в подобных играх
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с Португалией (1:0). Напомним, форвард стал автором единственного гола в этой встрече.

«Это был сложный матч с серьёзным соперником. Стоит лишь взглянуть на игроков, представляющих сборную Португалии. Мне понравился настрой команды. Мы боролись до конца. Мы всегда на высоте в подобных играх и готовы выкладываться на все 100%.

Теперь мы должны наилучшим образом подготовиться к будущему. Перед матчем с Португалией я немного нервничал, но успокоился, увидев, как сосредоточены и спокойны мои товарищи по сборной. У нас хорошая команда. Мы заслуживаем того, чтобы выступить в плей-офф Лиги наций», — приводит слова Мораты Mundo Deportivo со ссылкой на Teledeporte.

Драма Роналду на последних минутах! Португалия просто отдала победу Испании в группе Драма Роналду на последних минутах! Португалия просто отдала победу Испании в группе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022