Драма Роналду на последних минутах! Португалия просто отдала победу Испании в группе

Сборная Испании стала последним участником «Финала четырёх» Лиги наций вслед за Хорватией, Италией и Нидерландами. В заключительном туре испанцы должны были победить в Португалии. И справились с этой задачей.

Сборная Испании много владела мячом (72% в первом тайме), а португальцы решили сыграть примерно в том же стиле, что и Швейцария несколько дней назад, когда команда экс-тренера «Спартака» Мурата Якина сенсационно переиграла «Красную фурию» на её поле. Хозяева оборонялись средним блоком, не давали техничным игрокам соперника принимать мячи между линиями и всячески гасили скорость гостей. На этот раз испанцы играли с настоящим центрфорвардом, роль которого исполнял Альваро Мората. Тем не менее их атакам всё равно недоставало остроты.

Португальцы, разумеется, надеялись впереди на Криштиану Роналду. До перерыва форвард «Манчестер Юнайтед» посадил на жёлтую карточку молодого центрального защитника сборной Испании Уго Гильямона, но больше ничего особенного не сделал. Хороший момент Роналду имел, когда хозяева улетели в контратаку после стандарта гостей. К сожалению, у Криштиану уже, похоже, нет нужной скорости, чтобы решать такие эпизоды один в один, и максимум, что он смог – заработал угловой. По воротам до перерыва не бил, передач под удар не делал.

Испания нанесла за первые 45 минут два удара, а в створ вообще ноль (португальцы – 4/2). Если «Красная фурия» ничего, в общем-то, не создала, то команда Фернанду Сантуша заставила поработать Уная Симона. Голкипер гостей вытащил очень непростой мяч после удара Диогу Жоты. Возможно, в начале этого эпизода был фол со стороны Бруну Фернандеша, чей отбор помог хозяевам организовать контрвыпад. Но раз судья не свистнул, можно сказать – испанцам здорово повезло.

В начале второго тайма Роналду наконец-то получил реальную возможность забить. Ух, какой момент не реализовал звёздный форвард сборной Португалии! Жота вынудил своим давлением ошибиться Дани Карвахаля, завладел мячом и выдал классную проникающую передачу на Криштиану. На этот раз Роналду успел выскочить на ударную позицию – пробил низом. Но Симон снова сыграл безупречно: вовремя сократил расстояние с португальцем, поэтому заблокировал мяч. Так голкипер испанцев лишил Криштиану первого гола с игры в нынешнем сезоне (до этого был гол «Шерифу» с пенальти).

Испанцы продолжали мучиться на поле. Ни контроль мяча, ни попытки прессинга не давали команде Луиса Энрике нужного эффекта, а у португальцев появлялись моменты. В середине второго тайма Роналду получил передачу у линии штрафной, будучи абсолютно свободным – вот он шанс! Однако Криштиану не захотел сразу лупить по воротам, а стал обрабатывать мяч. Подлетевший сзади защитник обокрал форварда. Роналду был недоволен тем, что ему никто не подсказал о присутствии соперника, но, конечно, ему самому следовало оценивать расположение защитников в такой ситуации.

Всё шло к тому, что сборная Португалии удержит нулевую ничью и выиграет группу. Но на 88-й минуте хозяева пропустили простой гол. После подачи с правого полуфланга Нико Уильямс прострелил, а Мората вовремя открылся во вратарской и послал мяч в пустые ворота. В этот момент разочарованный Роналду махнул в сторону партнёров рукой. Вот только Криштиану должен признать, что в этот вечер не тянул и он сам. В концовке форвард «МЮ» мог спасти португальцев, а пробил из штрафной прямо в Симона.

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Испания, не показав яркого футбола, финишировала первой. Португалия с Роналду – второй.