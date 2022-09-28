Роналду забил один гол в 10 матчах сезона за клуб и сборную

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил один гол в 10 стартовых матчах сезона. Единственный раз форвард отправил мяч в сетку ворот соперника в матче 2-го тура Лиги Европы. Тогда спортсмен огорчил вратаря молдавского «Шерифа».

Игрок также не смог отличиться в сегодняшнем матче 6-го тура Лиги наций с Испанией. Команда Фернанду Сантуша не смогла выйти в полуфинал турнира, испанцы вышли в полуфинал соревнований. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в английской Премьер-лиге после шести туров.

Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.

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