Роналду забил один гол в 10 матчах сезона за клуб и сборную

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил один гол в 10 стартовых матчах сезона. Единственный раз форвард отправил мяч в сетку ворот соперника в матче 2-го тура Лиги Европы. Тогда спортсмен огорчил вратаря молдавского «Шерифа».
Игрок также не смог отличиться в сегодняшнем матче 6-го тура Лиги наций с Испанией. Команда Фернанду Сантуша не смогла выйти в полуфинал турнира, испанцы вышли в полуфинал соревнований. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в английской Премьер-лиге после шести туров.
Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.
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