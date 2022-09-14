В «Манчестер Юнайтед» опасаются игрока «Нижнего Новгорода». Как такое вообще возможно?

Во 2-м туре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шерифом» в Молдавии. В английском топ-клубе наверняка серьёзно относятся к сопернику, наделавшему шуму прошлой осенью в Лиге чемпионов. Тем более тираспольская команда стартовала в группе с победы, а сами манкунианцы – с поражения.

На официальном сайте «МЮ» в статье, посвящённой встрече с «Шерифом», рассказывается об игроках, которые заслуживают особого внимания в составе соперника.

«Нападающий сборной Гвинеи Момо Янсане может быть тем, кого «Юнайтед» нужно опасаться, – говорится в статье. – Учитывая его 12 голов в прошлом сезоне за команду Степана Томаса».

Возможно, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг действительно попросил бы Гарри Магуайра или Виктора Линделёфа поплотнее играть с Янсане, если бы не одно «но». Около недели назад гвинеец уехал в… Россию. 25-летний нападающий отдан в аренду «Пари НН» до конца сезона.

Янсане уже играл в Нижнем Новгороде с января по июнь 2021-го. Тогда Момо тоже был арендован – у малийского клуба «Блэк Старз». В том сезоне гвинеец помог «Пари НН» завоевать путёвку в РПЛ, забив шесть мячей и отдав две голевые передачи в 16 матчах ФНЛ. После этого «Блэк Старз» продали нападающего «Шерифу».

За тираспольскую команду Янсане провёл 35 матчей, набрал 13+5 по системе «гол+пас». Как правило, играл нападающего, но иногда и выходил на позиции вингера. В исторической для «Шерифа» Лиге чемпионов Момо, объективно говоря, не был одной из звёзд жёлто-чёрных. В квалификации он ограничился голевым пасом во встрече с «Динамо» из Загреба, а на групповом этапе его единственным результативным действием стал гол в ворота «Шахтёра» в 1-м туре. Более того, дважды гвинеец оставался на скамейке запасных «Шерифа», а домашнюю игру с «Интером» пропустил из-за повреждения.

Момо Янсане в «Шерифе» Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Впрочем, «Шахтёру» Янсане забил мастерски. Перед кроссом с левого фланга открылся в зоне между двумя центральными защитниками украинцев и точно пробил головой. А полтора месяца назад Момо красиво попрощался с «Шерифом» – сотворил победный гол в матче с «Марибором» во втором раунде квалификации новой Лиги чемпионов. После подачи со штрафного подкараулил отскок и переправил мяч в сетку с линии вратарской. Уже без гвинейца «Шериф» проиграл в третьем раунде чешской «Виктории Пльзень», поэтому отправился в Лигу Европы.

Трансфер Янсане в нижегородский клуб задержался и даже находился на грани срыва. Когда гвинеец играл в Беларуси за «Ислочь», он насобирал штрафов за езду на автомобиле не по правилам. Суд запретил Момо въезд в страну. В Россию он тоже не мог въехать, поэтому в конце августа был задержан во Внуково и депортирован через сутки в Молдавию. Но «Пари НН», судя по всему, проблему решил.

Агент гвинейца Оробийи Роудс рассказывал о деталях перехода своего клиента из «Шерифа» в «Пари НН»:

«Момо хотели много клубов. Очень много предложений из Турции. Он выбрал «Нижний», потому что уже выступал за команду. У него остались хорошие воспоминания о клубе, и Янсане хотел играть именно здесь. Условия? Аренда с правом выкупа. Сумму сказать не могу.

Почему трансфер затянулся? Автомобильные штрафы. Это было большой проблемой для нас. Момо из-за них блокировали въезд в Россию. Что за нарушения? Точно не могу сказать – что-то мелкое. Но этот парень никогда не пьёт алкоголь.

Были ли опасения насчёт России? Да, Момо всё-таки человек, которому тоже может быть страшно. Поэтому он и был открыт к другим предложениям. Но Момо поговорил с теми, кто был в России, и они его успокоили» (в интервью для Sport24).

«Пари НН» в лице Янсане получил универсального игрока группы атаки. Быстрого и техничного, способного обыгрывать один в один и опасного на свободном пространстве. У Момо резкий рывок, он умеет открываться за спины защитникам. Хорошие передачи на гвинейца с флангов тоже, как видите, зря не пропадают. В игре без мяча форвард не всегда достаточно дисциплинирован, но понятно, что игрок без недостатков вряд ли поехал бы в команду, которая в лучшем случае середняк РПЛ.

Матчей с «Манчестер Юнайтед» в карьере Янсане пока не будет. «Пари НН» далёк от борьбы за еврокубки, да и возвращение российских клубов в Европу может состояться ещё не скоро. Но «Шериф», кажется, способен удивить тен Хага и без гвинейца.