Видеообзор матча Лиги наций Португалия — Испания

Вчера, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Испании и Португалии. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль» в Браге (Португалия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев. Победный гол на 88-й минуте забил Альваро Мората. Благодаря этой победе Испания вышла в полуфинал турнира.

Испания вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Португалию

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Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4).