Игроки из Армении, Грузии и Киргизии попали в топ-60 талантов мира. Россиян в списке нет

Авторитетное издание The Guardian опубликовало рейтинг 60 самых талантливых молодых футболистов 2005 года рождения.
В топ-60 перспективных игроков попали представители Армении, Грузии и Кыргызстана — Гарник Минасян («Урарту II»), Лука Паркадзе («Динамо» Тбилиси) и Бекназ Алмазбеков («Галатасарай U19») соответственно. Больше всего в этом списке представителей Португалии (4).
Примечательно, что в рейтинге лучших футболистов 2005 года рождения нет ни одного представителя России.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Национальная команда России потеряла возможность побороться за путёвку на ЧМ-2022 в стыковых матчах, а также пропустит жеребьёвку Евро-2024.
11 самых крутых молодых игроков РПЛ:
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