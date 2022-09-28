Отец Билялетдинова: Динияр пойдёт в военкомат. Он бегать не собирается

Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о том, что его сын Динияр получил повестку из военкомата. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-футболисту сборной России пришла повестка, в которой было допущено несколько ошибок – в том числе неправильно написана фамилия Билялетдинова.
«Скорее всего, произошла небольшая путаница в документах. Если бы была всеобщая мобилизация, вопросов бы не возникло. Президент установил рамки до 35 лет, а Динияру 37. В боевых действиях он не участвовал. Да, службу проходил, но по спортивной линии. Это было 19 лет назад. Он как игрок юношеской сборной имел разнарядку через Министерство обороны. Прибыл в часть, получил документы, принял присягу и уехал в командировку в «Локомотив».
Пойдёт ли Динияр в военкомат? Конечно. Он бегать не собирается. Динияр не будет стартовать в сторону Армении, Грузии или Казахстана. Формально присутствуют несостыковки с законом», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
- 28 сентября 2022
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