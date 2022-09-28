Считаете ли вы справедливым наказание для Николая Ларина?

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Суд постановил признать Ларина виновным в мошенничестве и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.

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Напомним, Николая Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».