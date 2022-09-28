Педриньо оформил покер в матче Кубка России с «Химками»
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Нападающий московского «Локомотива» Педриньо четырежды поразил ворота «Химок» в матче группового этапа Кубка России. Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.
На 20-й минуте матча бразилец оформил свой дебютный гол за московский клуб, ворвавшись в штрафную и переиграв голкипера, через 16 минут Педриньо удвоил преимущество железнодорожников. Во втором тайме нападающий записал на свой счёт два забитых мяча. Ещё один раз отличился Вильсон Изидор. Москвичи ведут со счётом 5:0.
«Локомотив» в двух матчах набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Химки» (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Пари Нижний Новгород» (5) и «Краснодар» (4).
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