«Реал» потерял Модрича на несколько дней из-за травмы

Центральный полузащитник «Реала» Лука Модрич получил небольшое повреждение в расположении сборной Хорватии. Как сообщает Sport.es, у хавбэка диагностирована перегрузка мышц бёдер, и теперь он может пропустить около 10 дней.
Уточняется, что если главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти методично подходил к форме полузащитника и старался не нагружать его, меняя по ходу встреч, то наставник хорватской сборной Златко Далич позволил ему сыграть в обеих встречах Лиги наций УЕФА все 180 минут.
К тренировкам хорват сможет вернуться уже 5 октября, поэтому он точно пропустит матчи с «Осасуной», «Шахтёром» и, скорее всего, с «Хетафе». Мадридский клуб будет стараться планомерно подходить к восстановительному периоду Модрича, чтобы он смог сыграть в «эль классико» с «Барселоной», которое состоится 16 октября.
«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал 6-ю победу подряд в Ла Лиге:
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