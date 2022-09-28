Халилович: с кем играть сборной России? Речь не идёт про футбол, на первом месте политика

Экс-игрок «Сатурна» и тренер словенского «Копера» Денис Халилович рассказал, какой соперник нужен сборной России.

«С кем сейчас играть сборной России в этой ситуации? Будет очень сложно найти сильную команду, которая согласится. А нужен именно сильный соперник, чтобы улучшать свой уровень. И здесь больше речь не идёт про футбол, про спорт — теперь на первое место вышла политика. Меня эта ситуация очень огорчает», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

Халилович также прокомментировал возможное получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо.

«Изменят ли решение о получении российских паспортов Малком и Клаудиньо после новостей о мобилизации? Не знаю, но вполне допускаю, что они всё же получат паспорта. Может, ребята хотят однажды сыграть в составе сборной России», — сказал Халилович.