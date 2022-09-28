Лука Джорджевич: не думаю об обстановке в России — я приехал играть в футбол

Черногорский нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался об обстановке в России.
«Не думаю об обстановке в России — я приехал играть в футбол», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.
В составе армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов, а за «Сочи» гол забил Владислав Сарвели. Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.
- 28 сентября 2022
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