Лука Джорджевич: не думаю об обстановке в России — я приехал играть в футбол

Черногорский нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался об обстановке в России.



«Не думаю об обстановке в России — я приехал играть в футбол», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.

В составе армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов, а за «Сочи» гол забил Владислав Сарвели. Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.