Игроки поддержали Дивеева, Джанаев спорил с судьёй. Фото победы ЦСКА над «Сочи»

28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче Кубка России в группе D ЦСКА одержал победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Федотова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение главного арбитра Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота армейцев за фол на Владиславе Сарвели.



«Надо отдать должное, что судьи разобрались в эпизоде. Мне кажется, в мини-футболе даже так не судят. Сражаться за мяч уже становится страшно», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.