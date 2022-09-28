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Адиев рассказал, почему отказался возглавить «Ахмат» после отставки Талалаева

Адиев рассказал, почему отказался возглавить «Ахмат» после отставки Талалаева
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о приглашении в грозненский «Ахмат» после отставки Андрея Талалаева.

«Давайте немного окунёмся в прошлое. Каждый раз, когда в «Ахмате» убирают тренера, всплывает моя фамилия. Это будет всегда, потому что мы с этим клубом не посторонние, а, можно сказать, родные. Поэтому наше сотрудничество всегда будет интересно и мне, и «Ахмату». Просто есть ряд дел, которые нельзя просто так бросить, развернуться и уйти. В очередной раз сложилось так, что наше совместное время с «Ахматом» не пришло. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Тяжело ли было отказать «Ахмату»? Может, дело в возрасте, но мне уже ничто не даётся тяжело. Я ситуацию воспринимаю такой, какая она есть. Для меня важно свою жизнь и тренерский путь пройти прямо. Всегда есть нюансы, и невозможно быть хорошим для всех. Но я должен быть честен перед всевышним и перед собой — для меня это главный критерий. Сложности не возникают, когда надо сказать кому-то «да» или «нет». Я считаю, что на данном этапе правильно сделать так. Мы постоянно на связи со спортивным директором, разговариваем о многих вещах. Знаю, что они искренне переживают за меня и желают удачи, я также переживаю за «Ахмат». А дружеские диалоги продолжаются», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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