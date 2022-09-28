Кристоф Галтье: в «ПСЖ» стакан всегда наполовину пуст и никогда не полон наполовину

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о своей работе во французском клубе.

«Я нахожусь в положении, когда есть международная известность… Вы должны быть максимально естественными в повседневном управлении с игроками, следя за тем, чтобы всё, что говорится, оставалось максимально конфиденциальным. И в рамках этого освещения в средствах массовой информации я замечаю, что, в конце концов, когда вы являетесь тренером «ПСЖ», стакан всегда наполовину пуст и никогда наполовину не полон.

Мы также должны быть очень осторожными и стараться не поддаваться критике… Я искренне считаю, что у нас хорошее начало сезона. Сплочённость команды очень важна, и есть желание делать что-то вместе. Очень важно, чтобы, когда игроки прибудут сюда, в тренировочный центр, они действительно были рады приходить на поле, встречаться, разговаривать и делиться всем друг с другом каждый день. Есть какой-то конкретный рецепт? Нет, я очень естественен, я очень откровенен с игроками, очень прямолинеен», — цитирует Галтье Get Football News France.