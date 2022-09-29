«Переживаю каждый день». Нобоа — о мобилизации в России

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал проходящую в России частичную мобилизацию.
«Сейчас тяжёлое время для меня и моей семьи — мы не знаем, что делать. Мы разговаривали с тренером: что происходит, какая ситуация, что можем делать. Пока играем. У меня есть контракт — я не могу просто так уехать домой. Конечно, страшно. Как с этим жить? Переживаю каждый день. Каждый раз спрашиваю у тренера и руководства про ситуацию. Всё спрашиваю», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
37-летний эквадорский футболист сначала выступал в России с 2007 по 2014 год, а затем вернулся обратно в 2015-м. Нобоа играл за «Рубин» (2007-2011, 2018), московское «Динамо» (2012-2014), «Ростов» (2015-2017), «Зенит» (2017-2019), а затем перешёл в «Сочи».
- 29 сентября 2022
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