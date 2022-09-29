Тимофеев — о приговоре Ларину: я вообще в шоке. Сажают не пойми за что

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он отметил, что продолжит поддерживать Ларина.



«Я вообще в шоке. Всегда поддерживал и буду поддерживать Юрича. Он очень много сделал для школы, да и в целом для российского футбола. Учитывая, сколько пацанов играют в РПЛ. А его сажают не пойми за что. Просто нет слов», — цитирует Тимофеева Sport24.



Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.

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