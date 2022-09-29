«Крылья Советов» минимально обыграли «Факел» в матче Кубка России

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 3-го тура Фонбет Кубка России, в котором воронежский «Факел» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Самарская команда достаточно быстро вышла вперёд, когда на шестой минуте матча нападающий Александр Чиркович реализовал голевой момент после передачи Владимира Хубулова. После этого ни одна команда отличиться не смогла. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе самарцев со счётом 1:0.

После этой игры «Крылья Советов» набирают шесть очков и догоняют лидирующий в группе В «Спартак». Красно-белые сыграют свою встречу с «Зенитом» сегодня, начало – в 20:30 мск. У «Факела» после трёх туров группового этапа остаётся «0» в графе набранных очков.