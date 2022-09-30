Семак объяснил, почему при 0:0 со «Спартаком» перешёл на игру в три центральных защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о заменах за несколько минут до первого гола «Спартака» и переходе на игру с тремя центральными защитниками.
«Почувствовал ли, что команда не справляется с давлением, и пытался ещё больше насытить оборону? Нет. Не совсем. Я не могу сказать, что не справлялись. Не хватало агрессии и плотности в линиях и между линиями. Что касается тройки, тем же Чистякову и Алипу удобнее играть в ней на данный момент. Плюс Родригао, которому меньше нужно было двигаться в этой позиции. Круговому также удобнее играть при такой схеме. Так что по совокупности факторов», – сказал Семак в послематчевом интервью на телеканале «Матч! Премьер».
Матч Кубка России «Спартак» – «Зенит» завершился со счётом 3:0. Дубль оформил Квинси Промес, ещё один гол на счету Александра Соболева.
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