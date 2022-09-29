У «Спартака» новый шанс. Отомстят «Зениту» за разнос в чемпионате? Онлайн Кубка России

Друзья, всем привет! Продолжаем следить за 3-м туром Кубка России. Накануне, 28 сентября, состоялись пять матчей, а сегодня будем наблюдать ещё за тремя.

Игровой день начнётся со встречи «Ахмата» и «Ростова». Команда Валерия Карпина благодаря провалу «Динамо» в Оренбурге сохраняет первое место и может закрепить лидерство, но выезд в Грозный точно не будет лёгким. Начало — в 15:00 мск.

Следом свой матч сыграют «Факел» и «Крылья Советов». Этим командам досталась непростая группа с явными фаворитами, но самарцы пока что чувствуют себя комфортно. На данный момент они даже опережают «Зенит» по дополнительным показателям. Однако магический Воронеж может всё испортить. Матч начнётся в 17:30 мск.

А вечером нас ждёт главный матч недели. «Спартак» некрупно, но громко проиграл «Зениту» в чемпионате, а теперь попытается взять реванш. Красно-белые набрали шесть очков в двух турах и в случае победы гарантированно закрепятся на первом месте в группе. Однако для «Зенита» матчи с красно-белыми всегда принципиальные. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Здесь мы будем следить за всеми матчами и рассказывать о главных моментах. Присоединяйтесь!