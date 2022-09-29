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«Спартак» — «Зенит», «Ахмат» — «Ростов», «Факел» — «Крылья», текстовая онлайн-трансляция Кубка России, где смотреть

У «Спартака» новый шанс. Отомстят «Зениту» за разнос в чемпионате? Онлайн Кубка России
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн Кубка России
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У Карпина и «Крыльев» непростые матчи в гостях.

Друзья, всем привет! Продолжаем следить за 3-м туром Кубка России. Накануне, 28 сентября, состоялись пять матчей, а сегодня будем наблюдать ещё за тремя.

Игровой день начнётся со встречи «Ахмата» и «Ростова». Команда Валерия Карпина благодаря провалу «Динамо» в Оренбурге сохраняет первое место и может закрепить лидерство, но выезд в Грозный точно не будет лёгким. Начало — в 15:00 мск.

Фонбет Кубок России. Группа C
29 сентября 2022, четверг. 15:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону

Следом свой матч сыграют «Факел» и «Крылья Советов». Этим командам досталась непростая группа с явными фаворитами, но самарцы пока что чувствуют себя комфортно. На данный момент они даже опережают «Зенит» по дополнительным показателям. Однако магический Воронеж может всё испортить. Матч начнётся в 17:30 мск.

Фонбет Кубок России. Группа B
29 сентября 2022, четверг. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара

А вечером нас ждёт главный матч недели. «Спартак» некрупно, но громко проиграл «Зениту» в чемпионате, а теперь попытается взять реванш. Красно-белые набрали шесть очков в двух турах и в случае победы гарантированно закрепятся на первом месте в группе. Однако для «Зенита» матчи с красно-белыми всегда принципиальные. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Фонбет Кубок России. Группа B
29 сентября 2022, четверг. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Здесь мы будем следить за всеми матчами и рассказывать о главных моментах. Присоединяйтесь!

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