Тимур Сулейманов: взял бы в «Пари НН» Джикию, Мухина и Уткина

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов заявил, что пригласил бы в нижегородскую команду защитника «Спартака» Георгия Джикию, полузащитника ЦСКА Максима Мухина и хавбека «Ростова» Даниила Уткина.
«Каких трёх игроков из других клубов Российской Премьер-Лиги взял бы в «Пари НН», будь у меня такая возможность? Георгия Джикия из «Спартака», Максима Мухина из ЦСКА. И ещё нужен классный ассистент, чтобы мне передачи выдавал. Пусть будет Даниил Уткин из «Ростова». А в конкуренты себе никого брать не буду! Думаю, с таким усилением за чемпионство боролись бы», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
В текущем сезоне Сулейманов забил пять голов в девяти играх РПЛ. При этом в прошлом чемпионате в 25 матчах от отличился один раз.
- 30 сентября 2022
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