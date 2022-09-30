Тимур Сулейманов: взял бы в «Пари НН» Джикию, Мухина и Уткина

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов заявил, что пригласил бы в нижегородскую команду защитника «Спартака» Георгия Джикию, полузащитника ЦСКА Максима Мухина и хавбека «Ростова» Даниила Уткина.

«Каких трёх игроков из других клубов Российской Премьер-Лиги взял бы в «Пари НН», будь у меня такая возможность? Георгия Джикия из «Спартака», Максима Мухина из ЦСКА. И ещё нужен классный ассистент, чтобы мне передачи выдавал. Пусть будет Даниил Уткин из «Ростова». А в конкуренты себе никого брать не буду! Думаю, с таким усилением за чемпионство боролись бы», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В текущем сезоне Сулейманов забил пять голов в девяти играх РПЛ. При этом в прошлом чемпионате в 25 матчах от отличился один раз.