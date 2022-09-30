«Для меня ты обычный игрок». Слуцкий рассказал о совместной работе в «Витессе» с Эдегором

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о совместной работе с норвежским полузащитником Мартином Эдегором в нидерландском «Витессе».



«Он очень умён – возможно, самый умный футболист из всех, с кем я работал. Мартин вёл себя серьёзно, будто студент в университете. С ним можно было поговорить о многом: о театре, науке. Когда мы впервые встретились, то я пытался выяснить, что случилось с ним в футбольном плане. Я понял одну интересную деталь: каждый его тренер говорил Эдегору: «Ты – тот самый дорогой тинейджер, покажи всё, что можешь», и ждал, что Мартин будет выигрывать матчи в одиночку. Я сказал ему: «Мартин, для меня ты обычный игрок, и я буду требовать от тебя то же, что и от остальных футболистов. Я не ожидаю от тебя какого-то фантастического дриблинга или хет-триков в каждой игре, я пытаюсь помочь тебе». По его лицу было видно: «Спасибо большое».



Мартин устал от завышенных ожиданий. Когда мы начали работать вместе, он ещё не играл в сборной Норвегии. Постепенно он стал профессиональнее – каждый день до пяти часов занимался в зале. Мы сидели там вместе, много обсуждали каждую ситуацию, его развитие, национальную сборную, ожидания. В итоге в том сезоне он набрал 25 очков по гол+пас. Его хотел забрать «Аякс», а в следующем сезоне в составе «Реала Сосьедад» он подтвердил свой высокий уровень.



Когда мы с ним общаемся, он всегда говорит мне: «Спасибо, тренер». Мы разговариваем с ним обо всём. Сейчас он капитан и один из лучших игроков в «Арсенале», и способен заиграть на любом уровне», — рассказал Слуцкий в интервью с журналистом Фабрицио Романо.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: