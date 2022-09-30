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Григорян: Кокорину вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит

Григорян: Кокорину вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит
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55-летний российский специалист Александр Григорян, ныне возглавляющий ЖФК ЦСКА, высказался о скандальном нападающем Александре Кокорине. Напомним, права на 31-летнего россиянина принадлежат итальянской «Фиорентине», но сейчас он выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

«Переезд Кокорина на Кипр был неожиданным. Столько по поводу Александра злорадства и так далее. Но я смотрю на него – он просто положил на всех, просто кайфует. Дескать, обсуждайте меня хотя бы так. Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимания, ибо он того не стоит. Он же кайфует от того, что столько внимания, что люди бесятся. А по сути дела зачем он нужен?» — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

Первый гол Кокорина за 655 дней:

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