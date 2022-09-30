Эрик Тен Хаг признан лучшим тренером сентября в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг признан лучшим тренером сентября в Английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт клуба.



В голосовании нидерландский специалист обошёл Антонио Конте («Тоттенхэм») и Гари О’Нила («Борнмут»). Тен Хаг стал вторым тренером «МЮ», выигравшим приз после Сэра Алекса Фергюсона. Также обладателем награды становился Уле-Гуннар Сульшер в феврале 2019 года.

Источник: официальный сайт «МЮ».

Напомним, 52-летний Тен Хаг возглавил «МЮ» летом 2022 года, ранее нидерландец работал в «Аяксе».



«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков после шести встреч. В следующем матче манкунианцы сыграют в дерби с «Манчестер Сити» (2 октября, 16:00 мск).

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