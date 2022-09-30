Защитник «Спартака» Маслов: тело ещё дает понять — есть неприятные ощущения в коленях

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о восстановлении после травмы, которую получил в матче Кубка России с воронежским «Факелом».

«Чувствую, что возвращаюсь в форму, но не до конца. Тело ещё дает понять — есть неприятные ощущения в коленях. Но оптимальные кондиции близко», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

22-летний защитник не играл больше года, с мая 2021-го по август 2022-го, поскольку восстанавливался после операции на сухожилии четырёхглавой мышцы бедра. В новом сезоне он принял участие в четырёх матчах. Маслов вышел на замену на пару минут в конце июля с «Оренбургом» и на 19 минут – в игре 9-го тура РПЛ с «Ростовом». В Кубке он отыграл весь матч с «Крыльями Советов» и тайм с «Факелом».



