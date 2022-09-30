Защитник «Спартака» Маслов: тело ещё дает понять — есть неприятные ощущения в коленях
Поделиться
Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о восстановлении после травмы, которую получил в матче Кубка России с воронежским «Факелом».
«Чувствую, что возвращаюсь в форму, но не до конца. Тело ещё дает понять — есть неприятные ощущения в коленях. Но оптимальные кондиции близко», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
22-летний защитник не играл больше года, с мая 2021-го по август 2022-го, поскольку восстанавливался после операции на сухожилии четырёхглавой мышцы бедра. В новом сезоне он принял участие в четырёх матчах. Маслов вышел на замену на пару минут в конце июля с «Оренбургом» и на 19 минут – в игре 9-го тура РПЛ с «Ростовом». В Кубке он отыграл весь матч с «Крыльями Советов» и тайм с «Факелом».
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:26
-
14:18
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:25
-
13:11
-
13:10
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:54
Партнерский контент