Во Франции жалуются на Месси: его частный самолёт сильно загрязняет окружающую среду
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Частный самолёт нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси за лето-2022 совершил 52 полёта, налетав в общей сложности 368 часов. За это время он выделил 1,502 тонны CO2 (углекислый газ) — количество, которое средний француз выбрасывает за 150 лет. Аргентинец не всегда был на борту, так как он предоставлял самолет друзьям и семье. Об этом сообщает L'Equipe.
35-летний Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, подписав контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. В 45 матчах за французскую команду нападающий забил 17 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее всю игровую карьеру аргентинец проводил в составе испанской «Барселоны».
Как Лионель Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:
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