Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во Франции жалуются на Месси: его частный самолёт сильно загрязняет окружающую среду

Во Франции жалуются на Месси: его частный самолёт сильно загрязняет окружающую среду
Комментарии

Частный самолёт нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси за лето-2022 совершил 52 полёта, налетав в общей сложности 368 часов. За это время он выделил 1,502 тонны CO2 (углекислый газ) — количество, которое средний француз выбрасывает за 150 лет. Аргентинец не всегда был на борту, так как он предоставлял самолет друзьям и семье. Об этом сообщает L'Equipe.

35-летний Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, подписав контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. В 45 матчах за французскую команду нападающий забил 17 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее всю игровую карьеру аргентинец проводил в составе испанской «Барселоны».

Как Лионель Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022