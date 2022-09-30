Женская команда «Локомотива» уступила «Зениту» в матче заключительного этапа Суперлиги

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 3-го тура заключительного этапа женской Суперлиги. «Локомотив» принимал «Зенит».



Встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Уже на 30-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Натальи Морозовой. На 31-й минуте Анастасия Поздеева открыла счёт. На 82-й минуте «Локомотив» лишился ещё одного игрока. С поля была удалена Алёна Рузина. Счёт в итоге больше так и не изменился.



«Зенит» уверенно лидирует в первенстве. Команда из Санкт-Петербурга набрала 32 очка. «Локомотив» с 22 очками занимает второе место. Далее располагаются ЦСКА (21) и «Ростов» (15).



В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом», а «Локомотив» встретится с ЦСКА.