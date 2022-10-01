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«Марсель» разгромил «Анже» и вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1

«Марсель» разгромил «Анже» и вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1
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В Анже на стадионе «Раймон Копа» завершился стартовый матч 9-го тура французской Лиги 1. Местный «Анже» принимал «Марсель».

Встреча закончилась крупной победой гостей, которые отправили в ворота соперника три безответных мяча. На 35-й минуте счёт в матче открыл Жонатан Клосс, которому ассистировал Луис Суарес. На 50-й минуте отличился уже сам Суарес, а в роли ассистента выступил Клосс. А на 59-й минуте Жерсон поставил точку в этой встрече, а Клосс сделал вторую результативную передачу.

«Марсель» благодаря этой победе набрал 23 очка и вышел на первое место. Марсельцы теперь на одно очко опережают «ПСЖ», но парижане провели на матч меньше. «Анже» с восемью очками находится на 14-м месте в таблице.

Франция - Лига 1. 9-й тур
30 сентября 2022, пятница. 22:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 3
Марсель
Марсель
0:1 Клосс – 35'   0:2 Суарес – 50'   0:3 Жерсон – 59'
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