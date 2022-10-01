«Марсель» разгромил «Анже» и вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1
Поделиться
В Анже на стадионе «Раймон Копа» завершился стартовый матч 9-го тура французской Лиги 1. Местный «Анже» принимал «Марсель».
Встреча закончилась крупной победой гостей, которые отправили в ворота соперника три безответных мяча. На 35-й минуте счёт в матче открыл Жонатан Клосс, которому ассистировал Луис Суарес. На 50-й минуте отличился уже сам Суарес, а в роли ассистента выступил Клосс. А на 59-й минуте Жерсон поставил точку в этой встрече, а Клосс сделал вторую результативную передачу.
«Марсель» благодаря этой победе набрал 23 очка и вышел на первое место. Марсельцы теперь на одно очко опережают «ПСЖ», но парижане провели на матч меньше. «Анже» с восемью очками находится на 14-м месте в таблице.
Комментарии
- 1 октября 2022
-
01:27
-
01:13
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:08
- 30 сентября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:22
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:36
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:40
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:10
-
20:50
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:20
Партнерский контент