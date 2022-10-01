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Поттер — о Пулишиче: не хочу никого судить за то, что было в прошлом

Поттер — о Пулишиче: не хочу никого судить за то, что было в прошлом
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос о возможном предоставлении большего количества игрового времени для форварда Кристиана Пулишича.

«Многие игроки проходят через такие периоды карьеры, во время которых им бывает непросто по разным причинам. Они не получают то количество игрового времени, на которое рассчитывают, но это часть работы, проверка на прочность. Быть игроком стартового состава в клубе из топ-4 АПЛ непросто.

Что касается Пулишича, я могу говорить, основываясь лишь на собственном опыте общения с ним. Кристиан позитивный и интеллигентный парень. Он красноречив и знает, как выразить себя. Наши разговоры всегда оставляют хорошее впечатление. Я не хочу никого судить за то, что было в прошлом. Планирую принять собственное решение», — приводит слова Поттера Goal.com.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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