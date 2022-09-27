Кристиан Пулишич может перейти в «Лидс»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Лидсе», проявляющем интерес к его услугам. Об этом сообщает Leeds Live. По сведениям источника, американский футболист может покинуть команду из Лондона для большей игровой практики.
24-летний Пулишич перешёл в «Челси» из «Боруссии» в январе 2019 года, но сезон-2018/2019 закончил в расположении дортмундской команды. За «Челси» Кристиан в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями. Соглашение между Пулишичем и «Челси» истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» набрал 10 очков в шести матчах и занимает в турнирной таблице седьмое место.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
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