Масалитин: если ЦСКА подойдёт к матчу с «Химками», как к «Торпедо», будут проблемы

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«То, что в последнее время творится в «Химках», ничего, кроме сожаления, не вызывает. Такая добротная игра, которую показывали вместе с Юраном, и игра после его ухода — это небо и земля. Видно, как непрофессионалы руководят командой — отсюда такой плачевный результат.
У ЦСКА сбился игровой ритм. Последняя игра с «Сочи» в Кубке вызывает тревогу. «Химкам» отступать некуда, потому что надо прерывать чёрную полосу. У ЦСКА ещё тура три назад началась невнятная игра. Неизвестно, как будут себя чувствовать Карраскаль и Медина.
На бумаге ЦСКА должен побеждать, но это футбол. Должны были обыгрывать «Торпедо»? Должны. Но подошли к игре спустя рукава. Когда нет мастерства, надо выкладываться на 100%. Мастерство есть только у Карраскаля. Если ты не выкладываешься, то результата не будет. Если будут выполнять тренерский план на игру, то особых проблем может не возникнуть. Если подойдут к матчу, как с «Торпедо», то будут проблемы», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 1 октября 2022
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