Дмитрий Кузнецов: «Химки» — нелёгкий соперник, однако ЦСКА обязан выигрывать

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Химки» — нелёгкий соперник. Однако ЦСКА обязан выигрывать, потому что уровень клубов совсем разный. Одна команда в лидирующей группе, а вторая — внизу турнирной таблицы. Если ЦСКА серьёзно отнесётся к игре, то они победят», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА.
ЦСКА в 10 матчах набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (8) — на 13-м месте.
- 1 октября 2022
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