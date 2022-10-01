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Яя Туре — о переходе в «Манчестер Сити» в 2010 году: я хотел стать легендой

Яя Туре — о переходе в «Манчестер Сити» в 2010 году: я хотел стать легендой
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Бывший тренер «Ахмата» и ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился воспоминаниями о старте карьеры в Европе, а также объяснил свой переход в стан «горожан» в 2010 году.

«Когда я перешёл в свой первый европейский клуб, было тяжело из-за культуры, еды и акклиматизации. Необходимо было адаптироваться. Но когда я провёл некоторое время в «Беверене», я понял, что Европа — это то место, где я смогу осуществить свою мечту, играя с лучшими футболистами и завоёвывая трофеи. Я знал, что не упущу свой шанс.

Я хотел быть уникальным, стать легендой. План был таков: перейти в «Манчестер Сити», оказать большое влияние на команду и, возможно, однажды стать легендой», — приводит слова Туре Sky Sports.

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