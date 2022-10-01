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«Уфа» проиграла «Балтике» в домашнем матче Первой лиги

«Уфа» проиграла «Балтике» в домашнем матче Первой лиги
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В матче 12-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 «Уфа» принимала калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 51-й минуте полузащитник «Уфы» Андрей Никитин получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, оставив свою команду в меньшинстве. На 86-й минуте счёт открыл защитник «Балтики» Кирилл Маляров. В компенсированное время встречи хавбек Данил Клёнкин упрочил преимущество гостей.

Калининградская «Балтика» набрала 25 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Уфа» (13) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят владикавказская «Алания» (22) и тульский «Арсенал» (19).

Россия - Мелбет Первая лига. 12-й тур
01 октября 2022, суббота. 11:45 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Маляров – 86'   0:2 Клёнкин – 90'
Удаления: Никитин – 54' / нет
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