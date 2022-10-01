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Локателли летом отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Локателли летом отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли летом мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но отказался от трансфера. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянец сам отклонил предложение манкунианцев, которые рассматривали возможность приобретения другого полузащитника туринцев Адриена Рабьо.

24-летний Локателли стал игроком «Ювентуса» летом 2021 года, перейдя из «Сассуоло» на правах двухгодичной аренды с правом выкупа (с обязательными условиями). В нынешнем сезоне Мануэль в шести матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Всего за «Ювентус» Локателли в 49 матчах отличился три раза и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что в приобретении итальянца заинтересован «Арсенал».

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