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Прудников: видимо, Добровольский не собрал все нужные бумаги на спортивную стипендию

Прудников: видимо, Добровольский не собрал все нужные бумаги на спортивную стипендию
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Бывший вратарь московского «Динамо» и олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников предположил, почему лучший футболист Игр в Сеуле Игорь Добровольский несколько лет не получает олимпийскую стипендию. Ранее сам Добровольский рассказал об этом «Чемпионату».

«Каждый год нам нужно документально подтверждать, кто где находится, жив ли вообще. А Игорь как уехал работать в Молдавию, так там и остался. Возможно, не собрал все нужные бумажки — его и вычеркнули из списков. Если бы приехал, хотя бы временную регистрацию сделал, может, и получал бы стипендию. А он только раз прилетел на встречу — разве за два дня успеешь всё оформить?

Теперь из Молдавии в Россию ещё сложнее стало добраться — сами знаете. Когда Добровольский там сборную тренировал, меня из РФС спрашивали: «Где находится человек?» Посоветовал позвонить в молдавскую федерацию. Но кто этим будет заниматься? Если сам о себе не позаботишься — никто не позаботится. Тем более с каждым годом разные бумаги нужно собирать, ещё и оригиналы предоставлять. Но тот же Игорь Скляров, например, всё оформил и получает стипендию в США», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Прудниковым читайте на «Чемпионате».

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