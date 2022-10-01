«Кому мы нужны?» Где сейчас футболисты последней «золотой» сборной СССР

Олимпийских чемпионов Сеула разбросало по миру. А кого-то уже нет в живых.

На последней золотой для наших футболистов Олимпиаде-1988 Алексей Прудников не провёл ни матча. Юный Харин, впоследствии первый русский в «Челси», был удивительно хорош и получил от Бышовца максимум игровых минут. Но именно бывший вратарь «Спартака» и «Динамо» сегодня главное связующее звено для чемпионов Сеула: поддерживает коммуникацию с партнёрами, разбросанными по миру, устраивает встречи. А больше этим заняться некому — у чиновников от спорта есть дела поважнее.

Между тем сегодня легендарной победе СССР над Бразилией исполняется 34 года. Где теперь герои тех Игр? Если кто и располагает более-менее полной информацией на этот счёт, так только Прудников.

🥇 Сборная СССР — олимпийский чемпион 1988 года



Дмитрий Харин

Алексей Прудников

Алексей Чередник

Гела Кеташвили

Виктор Лосев

Игорь Скляров

Сергей Горлукович

Сергей Фокин

Арвидас Янонис

Алексей Михайличенко

Игорь Добровольский

Евгений Кузнецов

Вадим Тищенко

Евгений Яровенко

Владимир Татарчук

Игорь Пономарёв

Александр Бородюк

Юрий Савичев

Владимир Лютый

Арминас Нарбековас

Тренер: Анатолий Бышовец

Игроки сборной СССР

— Когда последний раз чемпионы Сеула собирались вместе?

— Более-менее полным составом — на 30-летие победы, в 2018-м. Вдвоём с Юрием Давыдовым, президентом команды артистов «Старко», собирали ребят. Сами искали деньги, чтобы людям билеты оплатить, обзванивали, приглашали.

— Олимпийский комитет или РФС не помогли?

— О чём вы говорите? Кому мы нужны? Нас даже в Москве на футбольные мероприятия не приглашают.

— Кто в последний раз не доехал?

— Точно не было Димки Харина. В его клубе главный тренер сменился, и он не смог отпроситься с работы. Лёшки Михайличенко — кажется, тоже. Кто мог, прилетел — Янонис, Нарбековас, Кузнецов, Чередник, Добрик… Из штаба Бышовец и Гаджиев были. Максимыч, Сальков, по состоянию здоровья отсутствовал — в последние годы передвигаться ему было тяжело (в июле 2020 года тренер ушёл из жизни. — Прим. «Чемпионата»).

Алексей Прудников и Алексей Михайличенко на Играх в Сеуле Фото: Из личного архива Алексея Прудникова

— Как дела у Харина? Дмитрий давно обрубил все связи с журналистами.

— Нормально. Всё так же в Англии. Я даже название клуба не знаю.

— «Хемел Хемпстед Таун».

— Какая разница? Работает — и хорошо. Вот с ним больше четырёх лет не виделись. С кем-то в Турции пересекались — на другой территории сейчас легче встречаться.

— Где сейчас единственный грузин в том составе Кеташвили?

— Гела-то? У себя, в Тбилиси. Месяц назад общались. Не жалуется. Грузинская федерация вроде бы выплачивает олимпийскую стипендию. Только её размер в разных странах — бывших республиках — отличается.

— В России — сколько?

— 52 тысячи рублей в месяц. У всех олимпийских чемпионов в России правительственная стипендия одинаковая. У серебряных, бронзовых медалистов — естественно, меньше.

— Почему лучшему игроку сборной СССР на Олимпиаде Добровольскому перестали платить?

— Каждый год нам нужно документально подтверждать, кто где находится, жив ли вообще. А Игорь как уехал работать в Молдову, так там и остался. Возможно, не собрал все нужные бумажки — его и вычеркнули из списков. Если бы приехал, хотя бы временную регистрацию сделал, может, и получал бы стипендию. А он только раз прилетел на встречу — разве за два дня успеешь всё оформить? Теперь из Молдовы в Россию ещё сложнее стало добраться — сами знаете. Когда Добровольский там сборную тренировал, меня из РФС спрашивали: «Где находится человек?» Посоветовал позвонить в молдавскую федерацию. Но кто этим будет заниматься? Если сам о себе не позаботишься — никто не позаботится. Тем более с каждым годом разные бумаги нужно собирать, ещё и оригиналы предоставлять. Но тот же Игорь Скляров, например, всё оформил и получает стипендию в США.

— Что он там делает?

— Тренирует детей в Америке. Супруга Игоря — тренер по гимнастике (чемпионка мира Наталья Юрченко. — Прим. «Чемпионата»). Лет 10 назад Склярову предложили должность спортивного директора в «Сибири» — он и вернулся. А как работы не стало — улетел обратно в Штаты, к жене.

— Фокин всё так же в Германии на «Фольксвагене»?

— Работает пока. Сейчас уже не знаешь, закроется «Фольксваген» или нет (смеётся).

— А с чего вдруг ему закрываться?

— Газа нет, электричество экономят. Дрова закупили — всё нормально.

— Янонис тоже где-то в тех краях?

— В Австрии. Дня четыре назад с ним разговаривал. Насколько я знаю, он работал в компании, которая поставляла в Россию скоростные поезда Siemens — «Ласточки», «Сапсаны». У Нарбековаса своя академия в Литве.

— А Евгений Кузнецов?

— Тренирует в Швеции — то детей, то команды мастеров. Лютый Володя, по-моему, в Германии, но с ним связи нет. Последний раз на 25-летие Олимпиады приезжал.

— Как себя Татарчук после болезни чувствует?

— Видел Володьку в декабре прошлого года — приезжал в манеж. Я тогда как раз травму получил — ахилл порвал. Долго лечился, поэтому не виделись. Но смотрю по фотографиям: Вова — молодцом, держится. Такой же шумный, шебутной, как в молодости. Они меня с Чередником всегда гоняли. Словесно.

— Но футбол Владимиру уже противопоказан?

— Да мы все, в общем-то, не играющие уже. Лет-то прилично, ноги больные. Походим по полю, посмеёмся, потравим друг друга. Чтобы совсем уж не позориться перед зрителями, подключаем ребят помоложе — Димка Кузнецов играл, Корнаухов. Артистам, понятно, хочется нас обыграть, скорости и запала у них больше. А у нас желание — чтобы матч поскорее закончился (смеётся). Чтобы посидеть, поговорить, вспомнить.

— Автор «золотого» гола Юрий Савичев так и живёт в Германии?

— Да, электронным оборудованием больничных кроватей занимается. Видимо, умеет. Переписываемся иногда.

— Возвращаться никто не планирует?

— Пока люди при деле — какой смысл? Есть договор, контракт. Не было бы работы — может, и вернулись бы.

— Из золотой плеяды первым ушёл Тищенко. Неожиданно?

— Для всех это была неожиданность. Вадик с Яровенко и Чередником работал. Может быть, переборщил с нагрузками — он же бегал, плавал. В таком возрасте это тоже не всегда полезно. Поэтому многие ветераны прямо на футбольном поле уходят.

— Тищенко ведь тоже не сыграл ни минуты на Олимпиаде. Переживал?

— Ну конечно. Прошёл весь отбор и так обидно сломался — Володька Лютый, одноклубник, упал на ногу. Связки полетели. Сделали операцию, мы его всей командой навещали в ЦИТО. К сентябрю Тищенко восстановился, начал выходить в товарищеских матчах.

— Но проблема-то была не в кондициях.

— Именно. Некоторые обезболивающие препараты относились к числу запрещённых. Одни месяц выходят из организма, а другие — полгода. В Москве Вадима проверили и нашли остаточные следы. Думали, в Корее пройдёт — всё-таки человек заслужил поездку на Игры. Но и в Сеуле проба оказалась положительной. На допинг-контроль игроков вытаскивали слепым жребием, поэтому Тищенко даже в запас не рискнули сажать, чтобы вся команда не пострадала. Конечно, он переживал, что так и не сыграл на Олимпиаде. Рвался в бой — не разрешили.

— Татарчук рассказывал, что Тищенко перед награждением не нашли на корабле — без него уехали. Было?

— А там не только Вадика «забыли». Награждение было на следующий день после финала, а мы не спали всю ночь. Кто смог подняться — поехал. Остальных не стали тревожить. Нам же не медали в тот раз вручали, а корочки заслуженных мастеров спорта. Пока ждали председателя Госкомспорта Грамова, братались с другими нашими ребятами, баскетболистами, гандболистами. Шампанского выпили — как-никак последний день Игр.

Олимпийские чемпионы Сеула — много лет спустя Фото: Из личного архива Алексея Прудникова

— Куда пропал «великий и ужасный» Горлукович?

— Здесь, в Москве. Ездит с нами, ветеранами. С артистами сейчас в Томск летали. Он у нас кем-то вроде играющего тренера. Сергей — в порядке.

— Почему он так резко выпал из тренерской обоймы?

— А почему Бубнов Сашка больше не появляется в телевизоре?

— Почему?

— Наверное, попросили его не показывать. Журналистов ведь тоже многих убрали с канала.

— Много лишнего говорит?

— Наверное, но он же правду говорит, Санька-то. Серёга Горлукович — такой же прямой, жёсткий. Ему неважно, кто какую должность занимает. А кому такое понравится?

— Вы сейчас где?

— Московское общество «Спартак», зам председателя. Занимаемся всеми видами спорта, кроме профессионального футбола.

— Есть надежда, что хотя бы на 35 лет победы государство — в лице ОКР или РФС — вспомнит о последней «золотой» сборной Союза и организует какой-то праздник?

— Вообще нет. Если сами не организуем, думаю, никто не организует. Будем искать деньги на дорожные расходы, чтобы собрать людей. Сегодня ребятам, которые на домашнем чемпионате мира заняли 5–8-е место, уделяют внимание, а футболистов прошлых лет — забыли. Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы.