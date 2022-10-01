Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Последняя десятиминутка — наша болезнь». Федотов — о победе ЦСКА над «Химками»

«Последняя десятиминутка — наша болезнь». Федотов — о победе ЦСКА над «Химками»
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В первые минутки пошли забросы, подборы. Мы не подстраховывали, но Роша хорошо сыграл в двух эпизодах. Потом контролировали ход матча, создавали моменты. Но последняя десятиминутка – наша болезнь, «привезли» себе неприятный моментик, Мирзов вышел, стал обыгрывать, создавал напряжённость у наших ворот.

Нам залетела пшёночка — это следствие невнимательности и потери концентрации. Могли забить третий гол и успокоить игру, но мы это не сделали. Отсюда пошла напряжённость в концовке, когда соперник пошёл ва-банк», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА укатывал «Химки» 87 минут. А потом решил поиздеваться над своими болельщиками ЦСКА укатывал «Химки» 87 минут. А потом решил поиздеваться над своими болельщиками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022