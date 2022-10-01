«Последняя десятиминутка — наша болезнь». Федотов — о победе ЦСКА над «Химками»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.



«В первые минутки пошли забросы, подборы. Мы не подстраховывали, но Роша хорошо сыграл в двух эпизодах. Потом контролировали ход матча, создавали моменты. Но последняя десятиминутка – наша болезнь, «привезли» себе неприятный моментик, Мирзов вышел, стал обыгрывать, создавал напряжённость у наших ворот.



Нам залетела пшёночка — это следствие невнимательности и потери концентрации. Могли забить третий гол и успокоить игру, но мы это не сделали. Отсюда пошла напряжённость в концовке, когда соперник пошёл ва-банк», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.